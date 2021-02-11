الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 فلسطينيا من الضفة.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا، وهم: محمد حمدي أبوماريا، (50 عاما)، وصقر محمود أبوماريا، (46 عاما)، وعايش ناصر اخليل، (26 عاما)، ولؤي شحدة علقم، (35 عاما)، ومحمد سمير أبماريا، (20 عاما)، وعبدالله محمد اخليل، (20 عاما)، ومحمد بسام العلامي، (20 عاما)، وعيسى هاشم بحر، (22 عاما)، ونهاد محمد عارف الرازم، وأسامة الرازم، وحمزة جابر أبو سل، (33 عاما).وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، وهم: الأسيران المحرران عبدالباسط الحاج، وعبدالرحيم سامي الحاج، ورايق أنيس شعبان، (35 عاما)، وأحمد رايق شعبان.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وهما: ناصر صقر السوطي، (18 عاما)، ومسلم داود يحيى، (18 عاما).