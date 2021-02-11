واشنطن تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات التركية في سوريا

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق تجاه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتم في شمال سوريا، والخاضعة لسيطرة القوات التركية التي شنت عمليات عسكرية واسعة هناك ضد المقاتلين الأكراد منذ أكتوبر 2019، وذلك وفقًا لتقرير ربع سنوي أصدرته الخارجية الأمريكية، وفقًا لتقرير نشره موقع «المونيتور» الأمريكي.ووفقًا للموقع، فقد تلقى المسئولون الأمريكيون تقارير عن «عمليات قتل وتعذيب وخطف وابتزاز واحتجاز تعسفي، ومنع وصول نصف مليون مدني إلى المياه في مناطق خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، فضلًا عن توثيق العنف ضد الأكراد المهجرين وكذلك الأيزيديين في عفرين، والمسيحيين في رأس العين».ووفقًا للتقرير، فإن واشنطن غير راضية تمامًا عن رد أنقرة بأن «المسئولين الأتراك أبلغوا الحكومة الأمريكية بأنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد، ويؤيدون التحقيقات في مزاعم المعارضة السورية».كما تقدر وزارة الخارجية أن أكثر من 70 ألف مدني فروا خلال الهجوم التركي ما زالوا نازحين، والعديد منهم يخشون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري، حيث تنتشر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات.