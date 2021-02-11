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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 17 متدربا في ختام دورة إدارة المكاتبات بـ «علوم» سوهاج

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:26 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، 17 متدرب لاجتيازهم دورة إعداد وإدارة المكاتبات الرسمية التي نظمتها كلية العلوم لمنتسبيها من العاملين الإداريين بالكلية خلال الفترة من 7 – 10 فبراير الجاري، وذلك بقاعة سيمنار الكلية، بحضور الدكتور كمال سيد خليل، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد أبو الحسن، منسق الدورة، والدكتورة رانيا محمد المساوي أمين الكلية.

وقال الدكتور أحمد العزيز، أن البرنامج التدريبي للدورة هدف إلى رفع الكفاءة الإدارية للعاملين، ومسايرة ظاهرة التحول الرقمي الذي يشهدها العالم، إلى جانب تحسين مستوى أداء العاملين بالهيكل الإداري ورفع كفاءتهم لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الإداري.

ومن جانبه قال الدكتور كمال خليل، أنه تم تكريم 17 متدرب من المشاركين في فعاليات الدورة، موضحًا أنه تم تأهيلهم في مجالات متعددة بمنظومة العمل الإداري، منها إدارة الوقت وترتيب الأولويات، تفعيل الإيميل المؤسسي، تصميم وتنسيق المكاتبات الإدارية، الأرشفة الإلكترونية للمستندات، مخاطبات الشخصيات الرسمية الهامة، طرق حديثة لأرشفة الملفات الورقية، تفعيل البريد الإلكتروني المؤسسي، وأيضًا تقييم مهارات تنسيق المكاتبات.

جدير بالذكر أنه تم منح المتدربين شهادة اجتياز الدورة بنجاح، وتؤهلهم للتميز في مجالات تخصصاتهم الإدارية.

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