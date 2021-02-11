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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الكنيسة لـ 4 أمشير

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:26 ص
التاريخ القبطي
التاريخ القبطي
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم 11 فبراير 2021، حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 4 من شهر أمشير، سادس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 105: 1 - 3، لوقا 9: 1 - 6.

باكر: مزامير 68: 24،26، لوقا 17: 5 - 10

قراءات القداس:

البولس:كولوسي 4: 2 - 18

الكاثوليكون:1 بطرس 3: 15 - 22

الإبركسيس: اعمال 1: 1 - 14

السنكسار: استشهاد القديس أغابوس احد السبعين رسولا

الإنجيل: مزامير 96: 2 - 3، لوقا 10: 1 - 20

و"أمشير" هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو سادس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر "توت" الذي يعقبه شهر "بابة"، وتم تسميته بذلك الاسم، لشدة الزوابع والأهوية لكثرها وشدتها في هذا الشهر، فيقال شيطان الزوابع، وكان المصريون القدماء يدعوه "شهر النار أو الحرارة الكبيرة" لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء، الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم، وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين، الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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