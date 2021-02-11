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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد تلقي طلبات حائزي الأراضي بـ«كردون الشروق» لـ30 يونيو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:23 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات حائزي الأراضي فى نطاق القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.

وفي بيان للوزارة، أضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، ويتم استقبال 30 طلبا بحد أقصى فى اليوم، وبأسبقية الحضور، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تزاحم وتكدس المواطنين.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يجب أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض، وذلك طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيداً للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فداناً)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.

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