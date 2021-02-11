تركيا تتودد من جديد لأمريكا: نثق أن إدارة بايدن تستند إلى احترامنا

أكد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن العلاقة بين أنقرة وواشنطن ستكون جيدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن «طالما أنها تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة والاعتراف المتبادل بالسيادة».وقال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن بايدن وفريقه يعرفون تركيا وسياستها جيدًا «عندما يأخذ فريق بايدن تحديات اليوم بداية من سوريا إلى العراق، ومن ليبيا إلى القوقاز ودول الخليج في الاعتبار، أثق بأنهم سيضعون أهمية تركيا الاستراتيجية وقيمتها في مركز العلاقات المشتركة.. أثق أنهم مستعدون لعلاقة إيجابية مع تركيا».وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان ينظر إلى تركيا باعتبارها دولة صديقة، «ونثق أن إدارة بايدن تستند إلى احترامنا، نتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع بايدن».