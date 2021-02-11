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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أغابوس

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:21 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديس أغابوس أحد السبعين رسولا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن «في مثل هذا اليوم استشهد القديس أغابوس أحد السبعين رسولا، الذين اختارهم الرب ليكرزوا أمامه، وكان مع التلاميذ الاثني عشر في علية صهيون، وامتلأ من مواهب الروح القدس المعزي، ونال نعمة النبوة، كما يخبرنا سفر أعمال الرسل بقوله: وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه، وقال: هذا يقوله الروح القدس " الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم ". وقد تمت هذه النبوة.

وأضاف:"و تنبأ أيضا عن حدوث جوع عظيم بالمسكونة كلها، وقد تم ذلك في ايام كلوديوس قيصر، ثم كرز ببشارة الإنجيل مع الرسل القديسين، وطاف بلادا كثيرة معلما وهاديا حتى رد كثيرين من اليهود واليونانيين إلى معرفة السيد المسيح وطهرهم بالمعمودية المحيية، فقبض عليه اليهود بأورشليم وضربوه كثيرا، ثم وضعوا في عنقه حبلا وجروه خارج المدينة حيث رجموه بالحجارة إلى إن اسلم روحه الطاهرة، عند ذلك نزل نور من السماء راه الجمع الحاضر كأنه عمود متصلا بجسده وبالسماء أبصرت ذلك امرأة يهودية فقالت: حقا إن هذا الرجل بار، وصاحت بأعلى صوتها قائلة: أنا مسيحية مؤمنة باله هذا القديس، فرجموها أيضا، وتنيحت ودفنت معه في مقبرة واحدة».

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