روسيا تسجل 15 ألف إصابة جديدة بكورونا و553 وفاة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 15038 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4027748 إصابة.وجاء في بيان لمقر العمليات:"تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 15038 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 4027748".وأشار المقر إلى تسجيل 553 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي عدد وفيات 78687 شخصا.وأعلن مقر العمليات، تعافي 3538422 شخصا في روسيا بعد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد مغادرة 21961 شخصا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.