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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتنظيمها وإنهاء انتشار فوضى الإعلانات

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:20 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث تنظيم الإعلانات بالطرق العامة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، وممثل من مديرية الأمن، والمراقب المالي للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن وممثلي لجنة الإعلانات، ومسؤولي الدعاية والاعلان بمجالس المدن.

و قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوي لتعظيم موارد المحافظة، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات.

وكشف محافظ الفيوم عن العمل من خلال اللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لا يتعارض مع القانون، لافتًا الى أن نسبة الـ 80 % من دخل الإعلانات التي كانت تؤول إلى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى في صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها في دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، وينظر في الأمر مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التي تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومجالس المدن، وتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وازالتها، للقضاء على انتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مرة أخرى.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تحرى الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي، لافتًا الى الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى، والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة.

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