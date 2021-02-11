إصابات «كورونا» تتجاوز نصف مليون حالة في سويسرا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 538 ألفا و118 حالة إصابة اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يسببه الفيروس، بلغ 9711 وتعافى من المرض 317 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.