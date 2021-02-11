تحرير 2576 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر لعدد (٦٣) مواطنا، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح معد عدد (٥٥) مواطنا، بإجمالي مبلغ ٢٧٥٠ جنيها، وتم تحويل عدد (٨) محاضر لم يتم التصالح معهم للنيابة العامة يوم الخميس الموافق ١١ فبراير ٢٠٢١.كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١٤) سوقا، عدد (٥) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٤) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.يُذْكَر أنه تم تحرير عدد (٢٥٣٤) محضرا لأفراد وعدد (٤٢) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك تم فض عدد (٣٨٨) سوقا، عدد (١٦٦) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٣٠٧) مراكز للدروس الخصوصية خلال ٢٦ يوما.وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.