«الألماني للسياحة» يحذر من العواقب الوخيمة للإغلاق

حذر نوربرت فيبج، رئيس الاتحاد الألماني للسياحة "DRV"، من العواقب الوخيمة للقرارات المتتالية بشأن الإغلاق، مؤكداأن وضع وكالات السفر ومنظمي الرحلات والعديد من مقدمي الخدمات الآخرين في مجال السياحة مدمر بالفعل بعد إعلاق لمدة عام، والسياسيون لا يُظهرون أي آفاق مستقبلية لهذه الصناعة.ومن جهته، أكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو اللجنة الأوروبية، أن رئيس الاتحاد الألماني صرح "أن العاملين في صناعة السفر يحتاجون إلى منظور واضح بشكل ملح، ولقد اضطر الكثيرون بالفعل إلى تصفية وغلق أعمالهم أو هم على وشك الإفلاس، ويجب على أي شخص يرسل بقراراته فروعا كاملة من الاقتصاد إلى الهاوية تقديم مفاهيم واضحة لإعادة التشغيل، ومن أجل ذلك يجب التنسيق بشكل فعال بين السياسة وصناعة السفر بشأن الخطوات والظروف التي يمكن للقطاع بموجبها استئناف الأعمال".وأشار البطوطي، إلى أن سيناريوهات الاسترخاء والفتح والخطط بإعادة الفتح خطوة بخطوة واستراتيجيات الاختبار القائمة على الحدوث مطروحة على الطاولة، ويجب أن يتم تمريرها بسرعة من أجل منح صناعة السفر في النهاية المنظور المستقبلي الذي هي في أمس الحاجة إليه، وبالقطع مبدأ أن لصحة المواطنين الأولوية القصوى نحن معه ونؤيده جميعا.