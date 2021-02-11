أوكرانيا تسجل 5039 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، تسجيل 5 آلاف و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار ستيبانوف -في منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي- إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في أوكرانيا إلى مليون و258 ألفا و94 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.كما سجلت أوكرانيا 124 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 24 ألفا و58 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.فيما تماثل للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 6 آلاف و568 مريضا، ليبلغ إجمالي المتعافين مليون و98 ألفا و944 متعافيا حتى الآن