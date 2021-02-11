شحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال الدفع الإلكتروني بسوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة، سوهاج خدمة شحن العدادات المسبقة الدفع من خلال الدفع الإلكتروني فوري، وذلك للتسهيل على العميل وتخفيف الازدحام على مراكز شحن العدادات وإتاحة وسائل جديدة تمكن العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة.وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج تستقبل العملاء لشحن العدادات.جدير بالذكر انه تم تركيب 7500 عداد مسبق الدفع وجارى تركيب 2100 عداد جديد للمواطنين، وانه تم في وقتًا سابق تم اطلاق خدمة تسجيل قراءات العدادات والاستعلام، عن آخر خمس فواتير للعميل على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg،لتمكين العملاء من متابعة حساباتهم ولتجنب أخطاء قراءة العداد،وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.