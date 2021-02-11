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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا فى انقلاب «ربع نقل» بالإسماعيلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:23 ص
انقلاب ربع نقل
انقلاب ربع نقل
مصطفى دياب
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أصيب 18 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمال شركة مقاولات بمنطقة سامى سعد بالصالحية الجديدة بالإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش بـ 8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "ن ن ط 761"، تحمل عمال إحدى شركات المقاولات، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم.

وقال مصدر طبي، إن المصابين جميعهم من محافظة الشرقية وهم: عبدالحميد عبدالصبور صالح 39 عامًا، وهشام السيد إبراهيم 15 عامًا، وحمادة سيد عبدالدايم 35 عامًا، ومحمد ثروث عبدالعظيم 35 عامًا، وسمير محمد إبراهيم 30 عامًا، وفرج على سالم 60 عامًا، ومحمد محمد عرفات 60 عامًا، وأحمد محمد محمد 17 عامًا، وأحمد إبراهيم السيد 45 عامًا من الشرقية، ومحمد فرج على 14 عامًا، والسيد سعيد محمد 45 عامًا، وكريم محمد فؤاد، 24 عامًا، وأيمن سعد محمد 30 عامًا، وعاطف عبدالصبور عبدالحميد 54 عامًا، وصلاح صالح محمد 45 عامًا، وخلف رمضان خلف 25 عامًا، وعبدالله السيد عبدالله 23 عامًا وعبدالمنعم محمد 42 عامًا.

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