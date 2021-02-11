قيادي بـ«المؤتمر»: ميكنة الإجراءات الضريبية يحد من التهرب

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا للحزب، أن إجراءات الحكومة في شأن مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية، أمر في منتهى الأهمية، وبدأ يؤتي ثماره، فضلًا عن أنه يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.وأضاف، في بيان له اليوم، أن عمليات الميكنة فيما يتعلق بملف الضرائب سيعمل على تقليل معدلات التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة، بما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.وقال لبن: "تقليص التعامل مع العنصر البشري فيما يتعلق بملف الضرائب يحد من معدلات التلاعب والفساد والتهرب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة جهودها في هذا الشأن".وشدد مساعد رئيس حزب المؤتمر، على أهمية العمل من أجل إزالة أية عراقيل أو معوقات أمام استكمال نجاح منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبية.