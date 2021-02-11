إيران: محادثات مع وروسيا حول إنتاج مشترك للقاح «سبوتنيك في»

أعلن مساعد وزير الصحة رئيس منظمة الغذاء والدواء بإيران محمد رضا شانه ساز، عن إجراء محادثات مع الجانب الروسي حول الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن شانه ساز القول: "في ختام زيارة لروسيا استمرت أربعة أيام، إن الجانب الروسي حصل على معلومات جيدة للغاية حول قدرات شركات إنتاج الأدوية واللقاحات في إيران".وأضاف أنه جرت خلال هذه الزيارة محادثات بشأن الإنتاج المشترك للقاح المضاد لفيروس كورونا.وتابع أن الوفد الإيراني تفقد خط إنتاج اللقاحات في روسيا، معربا عن أمله في تسريع إنتاج لقاح کورونا في إيران بهدف توسيع عملية التطعيم وكذلك توفير إمكانية تصدير اللقاح إلى دول المنطقة.