البابا تواضروس يعزي في القمص أنطونيوس عزيز وكيل مطرانية البحيرة

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة تعزية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في نياحة وكيل عام مطرانية البحيرة الراحل.وجاءت كلمات قداسة البابا المعزية كالتالي: "المسيح يعزينا جميعًا في انتقال هذا الشيخ الوقور ومثال النور في خدمته وأمانته وقدوته وتعاليمه، كان دائمًا سبب بهجة ووداعة أمامنا. ويكفي أن نطالع حضوره وابتسامته ونسمع اختباراته وخبرات خدمته في القرية والمدينة، يقدمها بكل اتضاع وابتهاج وروحانية عميقة".وأضاف البابا: "يوم رسامته كاهنًا بيد نيافة المطران الأنبا باخوميوس في مارس عام 1975 وفي كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور كان يومًا مفرحًا للغاية، وكنا خدامًا صغارًا وبدا أمامنا بوجه منير تشع منه قداسة ووداعة وسلام".وتابع: "نودعه على رجاء القيامة المجيدة والفرح الذي ملأ قلوبنا بخدمته لنا السنوات الطوال، سوف يظل معنا ونحن نودعه عالمين بمكانته في السماء شفيعًا ومصليًا وهاديًا حتى نكمل أيام حياتنا بسلام، خالص التعزية القلبية إلى حبيبنا نيافة الأنبا باخوميوس ومجمع الآباء الكهنة في البحيرة وتوابعها، وإلى الأسرة المباركة؛ تاسوني امتثال ودكتورة مونا ومهندس نبيه، وكل أفراد العائلة المباركة".