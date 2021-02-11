الجنايات تستأنف محاكمة أحمد البحقيري بتهمة حيازة سلاح

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المحامى أحمد حمزة البحقيرى، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة غير مرخصين.واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديده لهم واعتدائه عليهم بالضرب.كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ومن خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى عثر على السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم محبوس إلى المحاكمة.