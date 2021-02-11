في ذكرى رائد العشيرة المحمدية.. «أهل الصفة» تنظم منتدى شعريا

تَعْقِدُ رابطة الشعراء المحمديين بأكاديمية أهل الصفة بالمقطم، يوم السبت المقبل، على هامش المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لذكرى رائد العشيرة المحمدية الصوفية الإمام محمد ذكي الدين إبراهيم، وتحت رعاية الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر السابق، مُنتدى شعريًّا يُديره الدكتور علاء جانب، الشاعر الصوفي.جدير بالذكر أن رواق التُّصوف بأكاديمية أهل الصُّفة لدراسات التَّصوف وعلوم التراث بـ "البيت المحمديِّ"، قد أعلن أن لمؤتمر السنويِّ الثَّالث والعشرين لذكرى الإمام الرائد - محمد ذكي الدين إبراهيم، سيكون بعنوان" التَّصوف ومنظومة القيم الأخلاقية"، وذلك بداية من من 12 إلى14 فبراير الجاري.