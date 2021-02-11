محافظ الغربية: غلق 3535 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية للمخالفة

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، بغلق عدد (٦٠٥) محلات، عدد (٢٢٢) سوقا، عدد (١٨٧) مطعما، عدد (٣٥٠) مقهى، عدد (٣٥٥) ورشة و(٨٩٩) منشأة أخرى، بإجمالي عدد (٢٦١٨) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي.كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٩١٧) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.