تشريح جثة طفل عثر عليه بترعة فى أطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل بترعة فى قرية بمنطقة أطفيح.وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث بعدما تبين أن الطفل كان مبلغًا بتغيبه، كما أمرت باستدعاء أفراد أسرته لسماع أقوالهم.بدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث أطفيح، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل يدعى "م.م"، في العقد الأول من العمر داخل ترعة في قرية تابعة لمركز أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أن الطفل كان مبلغًا بتغيبه.وتم استخراج الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.