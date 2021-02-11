رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإدارة الأمريكية تعتزم إعادة المهاجرين المقبوض عليهم إلى المكسيك

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:10 ص
جين ساكي
جين ساكي
ا ش ا
طباعة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية، تعتزم إعادة معظم المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وذلك بموجب سياسة تم تطبيقها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنح الإدارة فرصة صياغة سياسة "إنسانية" ملائمة.

وقالت ساكي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الخميس، إنه بسبب الوباء "وحقيقة أننا لم نحصل على الوقت، كإدارة، لصياغة عملية إنسانية شاملة للتعامل مع الأفراد القادمين إلى الحدود، فإن الآن ليس الوقت المناسب لقدومهم". وأضافت "ستتم إعادة الغالبية العظمى منهم".

وترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى الرئاسة الشهر الماضي، مرسوما رئاسيا أصدره ترامب ويسمح للسلطات الأمريكية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم عبر الحدود وإرسالهم إلى المكسيك.

لكن وردت تقارير عن إطلاق سراح بعض الأسر التي دخلت بشكل غير شرعي، مع زيادة الضغط على الإدارة الحالية لتغيير سياسات ترامب في هذا الملف،وأطلق مسؤولون في تكساس الأسبوع الماضي، سراح مئات الأسر القادمة من أمريكا الوسطى، وسط مخاوف من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز التابعة لحرس الحدود، بعد أن رفضت السلطات المحلية في المكسيك استعادتهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بريطانيا: سلالة «كنت» المتحورة من كورونا ستصبح الأكثر انتشارا عالميا

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

الصور

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

لعام ثالث.. محمد ناصف رئيسًا للمركز القومي لثقافة الطفل

كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية