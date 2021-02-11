وزير الخارجيّة العراقى يصل إلى اليونان

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان نشر على موقع الوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن الوزير حسين سيلتقي خلال الزيارة بنظيره اليوناني نيكوس دندياس وعددًا من الشخصيات الحكومية.وكان العراق وقع في أكتوبر الماضي مذكرات تفاهم مع اليونان خلال زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني إلى العاصمة بغداد.