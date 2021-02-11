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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة فرنسية: أردوغان يسعى لتغيير الدستور خوفًا من خسارة الانتخابات الرئاسية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:02 ص
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
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قالت مجلة «لواكسبرس» الفرنسية، إن محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتغيير الدستور تأتي انطلاقا من إداركه أنه سوف يخسر الانتخابات الرئاسية القادمة، واعتبرت أن التغييرات الدستورية سوف تعمل على تقسيم المعارضة التركية لصالح أردوغان.

وكان أردوغان، قد أعلن أنه بصدد وضع دستور جديد كجزء من الإصلاحات التي يقول إنه يريد تنفيذها، لكن خصومه يشككون في دوافعه الحقيقية بعد عامين من الانتخابات الحاسمة.

ودفع أردوغان بالفعل من خلال استفتاء عام 2017 لإجراء مراجعة دستورية كبيرة، مما عزز بشكل كبير سلطاته من خلال نقل تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، يصفه منتقدوه بأنه استبدادي.

وقال في كلمة "من الواضح أن جذور مشاكل تركيا تكمن في الدساتير التي كتبها مدبرو الانقلاب".

يأتي هذا فيما يشكك معارضي أردوغان في رغبته في تنفيذ إصلاحات حقيقية حيث يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق من تصاعد القمع وتدهور سيادة القانون لعدة سنوات.

حيث قال كمال أوغلو زعيم حزب الشعب المعارض:"إن الحكومة التي لا تحترم الدستور الساري لا يمكنها كتابة نص أكثر ديمقراطية، أخشى أن يؤدي هذا المشروع بالأحرى إلى تعزيز الاستبداد".

وقال إدريس شاهين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA)، الذي تأسس العام الماضي: "هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي، ومشاكل الفلاحين أو التجار، وكذلك انتهاكات الحقوق".

ويشير المراقبون إلى أنه من خلال الدعوة إلى دستور جديد يكون هو المروج الرئيسي لها، يمكن للرئيس التركي أن يلحق بمبادرات الإصلاح الأخرى التي تروج لها المعارضة الداعية إلى العودة إلى النظام البرلماني.

وقبيل عامين من الانتخابات العامة لعام 2023، التي ستكون معقدة بالنسبة لأردوغان فإنه قد يميل أيضًا إلى وضع نظام انتخابي، بموجب دستور جديد، من شأنه تسهيل إعادة انتخابه.

وقالت أيسودا كولمن، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارد في ألمانيا، إن "ناخبي الائتلاف الحاكم ينهارون"، مشيرة إلى أن أردوغان لم يعد مضمونًا في حصد أكثر من 50٪ من الأصوات اللازمة لانتخابه في الجولة الأولى عام 2023 أو حتى انتخابه في الجولة الثانية.

وأوضحت: "في مواجهة هذا الخطر، يمكنه اختيار نظام الجولة الواحدة، حيث يمكن انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية البسيطة".

وقال غالب دالاي الباحث المساعد في أكاديمية روبرت بوش في برلين ومركز تشاتام هاوس البحثي في ​​لندن: "إدراكا منه أنه يسير في مسار خاسر، يبحث أردوغان عن صيغة رابحة".

ويمكن أن تتكون "صيغة الفوز" هذه أيضًا من اللعب على التوترات الداخلية داخل المعارضة والتي يمكن أن تتفاقم بسبب النقاشات حول الموضوعات الساخنة، مثل المسألة الكردية وكيفية معالجتها بموجب دستور جديد.

هدف أردوغان، وفقًا لدبلوماسي غربي، هو "تقسيم المعارضة من خلال إجبار الأحزاب على اتخاذ موقف" ووصفهم بأنهم إما "مدافعون" أو "معارضون" لتركيا.

ويتهم أردوغان أحزاب المعارضة بـ "التواطؤ" مع تشكيل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي يعتبره الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، رأس الحربة للتمرد الكردي، المصنف على أنه "إرهابي" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وقالت كولمن المحلل في كلية بارد "الحكومة لا تزال تستخدم هذا التكتيك لتحييد المعارضة"، السؤال هو ما إذا كانت الأحزاب ستقع في هذا الفخ عند مناقشة الدستور الجديد.

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