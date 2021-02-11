أبنائها باعوا البيت.. نقل الحاجة سعدية لدار مسنين بدلا من الشارع (صور)

لم تكن الحاجة "سعدية. س. ش" ذات الـ 75 عاما، تتوقع أن يقوم أبناؤها بطردها للشارع في هذا العمر لتتسول الطعام والكساء وتنام علي الأرصفة، ولكن هذا ما حدث لها بعدما قاموا ببيع البيت التي كانت تمكث به وقاموا بتوزيع ثمنه علي بعضهم وطردوها في الشارع.و نشرت حملة "دسوق بلا مشردين" بمحافظة كفر الشيخ، قصة الحاجة سعدية قائلة: " كان لديها بيت وتم بيعه وتقسيم المبلغ علي أولادها وبعد توزيع المبلغ قام أولادها بطردها ولم يرغبوا في جلوسها لديهم، وبعد تواصل أهل الخير بأولادها رفضوا استلامها ولجأت الحاجة سعدية الي الجلوس بالشارع، مؤكدة أنه تم أخذها من شوارع دسوق ووضعها في أحد دور المسنين".وأوضحت الحملة، أن دار المسنين قامت بمحاولات مستميتة مع الأبناء لاستلام أمهم، فأغلق الابن تليفونه بعدما قال "ركبوها وسبوها هي تيجي لوحدها" ولم يتواصل مرة أخري، أما ابنتها فقالت "توصلوا مع ابنها هو المسؤول عنها أنا مليش دعوة".