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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

150 ألف طلب تصالح بـ937 مليون جنيه في الغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:00 ص
طلب تصالح
طلب تصالح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تلقت 149 ألف و828 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 937 مليون و527 ألف جنيه حتى اليوم الخميس.

وأوضح رحمي، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1921 طلبا ورفض 305، وجاري فحص 147602 طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد، أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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