أونلاين.. تفاصيل دورات «المنشآت السياحية» للعاملين بالمطاعم

تطلق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مجموعة من الدورات الافتراضية عبر "الفيديو كونفراس" وذلك فى إطار خطة الغرفة، ووزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى فى القطاع السياحى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مشروع الدعم المقدم من بنك الإعمار الأوروبى E B R D ومنظمة السياحة العالمية UNWTO الذى يهدف لتقديم الدعم الفنى فى قطاع السياحة للتعافى من جائحة كورونا.وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذه الدورات التدريبية التى يتم عقدها بنظام الأون لاين ON LINE تقام بديلًا للدورات الشخصية التى كانت تشترط حضور المتدرب بنفسه إلى مقر وموقع التدريب، وتواكب الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف المصرى أن الغرفة حريصة على استمرار خطتها التدريبية التى تستهدف دعم المنشآت والمطاعم الأعضاء بالغرفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لروادها من خلال إقامة دورات تدريبية يحاضر فيها متخصصين فى مجالات صحة وسلامة الغذاء وفنون الضيافة للارتقاء بمستوى العمالة وتنمية مهاراتهم وجودة الخدمات المقدمة.من جانبه قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، إنه نظرًا للظروف التى تواجهنا من الموجة الثانية لفيروس كورونا، فإن الغرفة لجأت لنظام التدريب عبر إلى الــ ON LINE خلال الفترة الحالية، وإتجاه أغلب المنشآت لإلغاء فكرة مشاركة عمالها فى الدورات التدريبية، مما يعرقل خطتنا التدريبية الهادفة لتسهيل اكتساب العاملين المهارات المرتبطة بالعمل والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء، فضلًا عن الارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين.وأشار هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب إلى أن التدريب أون لاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في إحتراف المجال، فضلًا عن انه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الاحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال إختصاصه.وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية، أن التدريب عبر أون لاين ON LINE له مميزات عديدة، منها استغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الاستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة فى أى وقت وأى مكان، كما أنه أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة.وأعلن وهبة إنه سوف يتم تنظيم أولى هذه الدورات التدريبية الإفتراضية Webinar حول " السلامة والصحة المهنية فى المطاعم والفنادق يوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021 من الساعة 5 مساءًا وحتى 6.15 مساءًا وسوف يقوم بتقديم المحتوى خبراء فى المجال السياحى وسيتم منح شهادات معتمدة من منظمة السياحة العالمية بالحضور ولن يقتصر الـ Webinar على تسجيل الدخول فقط ولكن سيتطرق الى مناقشات تفاعلية،وأن العدد المحدد للأشتراك فى هذه الدورة هو 100 مشارك ويتم التسجيل عبر الرابط التالىhttps:docs.google.comformsde1FAIpQLSdYDdsOJ5XnGp5hS952eTK5nYOZQMHidhoY2wF8FflOG002rQviewformوان الباب مفتوح لتسجيل بيانات الحاضرين لــ ( Webinar ) وذلك خلال موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل 14 فبراير الجارى وسيتم موافاة المسجلين والمقبولين باللينك الخاص بالدورة فور تلقيه من منظمة السياحة العالمية.