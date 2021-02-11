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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلان حالة الطوارئ بولاية سنار السودانية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:02 ص
ولاية سنار بشرق السودان
ولاية سنار بشرق السودان
وكالات
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أعلن والي ولاية سنار بشرق السودان حالة الطوارئ في الولاية، وسط رصد لتحركات "فلول النظام البائد".

ووفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، فقد أصدر الوالي الماحي محمد سليمان أمر طوارئ بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم الخميس وإلى حين إشعار آخر، ووجه الأمر لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية لإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة.

كما حث المواطنين على "التبليغ الفوري عن أماكن تواجد فلول النظام البائد ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم"، مشيرا إلى رصد الأجهزة الأمنية "تحركات واجتماعات فلول النظام البائد في أماكن متفرقة من الولاية تمخضت عن التخطيط لأحداث جرائم للسلب والنهب والتعدي على ممتلكات وأموال المواطنين".

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