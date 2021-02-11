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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 رؤساء جدد للجان اتحاد الألعاب الإلكترونية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:56 ص
رؤساء جدد
رؤساء جدد
طارق عتمان
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أصدر الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية قرارا بتولي محمد العزب رئيسا للجنة الأندية ومحمد أيمن رئيسا للجنة المسابقات ومستشارا للتسويق، والإعلامية نورهان طمان رئيسا للجنة كرة القدم النسائية، وذلك في إطار خطة الاتحاد لزيادة قاعدة المشاركة وتنظيم العديد من البطولات للأندية ومراكز الشباب والجامعات، ودعم المنظمين من القطاع الخاص.

من هم رؤساء اللجان الجدد
محمد العزب رئيسا للجنة الأندية عضو مجلس إدارة نادى الشركة المصرية للاتصالات ومحمد أيمن رئيسا للجنة المسابقات ومستشارا للتسويق مدير عام لإحدى شركات التسويق الإلكترونى ومدير بطولاتى تركى آل الشيخ وبيراميدز والإعلامية نورهان طمان رئيسا للجنة كرة القدم الإلكترونية النسائية صحفية ومراسل بقناة النادى الأهلى.

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