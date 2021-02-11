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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول قبرصي يبحث مع سفير مصر في نيقوسيا سبل التعاون في مجال المغتربين

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:56 ص
قبرص
قبرص
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عقد المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية وقبارصة الخارج فوتيس فوتيو ليلة أمس، اجتماعا مع السفير المصري الجديد في نيقوسيا عمرو محسن حمزة؛ حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المغتربين.

وخلال الاجتماع، أشار فوتيو إلى الأهمية الكبرى لتعاون قبرص واليونان ومصر بالإضافة إلى التعاون الأوسع في المنطقة، والذي وصفه بـ "ركيزة الاستقرار والسلام والازدهار في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

وأضاف فوتيو أن الدول الثلاث قامت بالفعل بتعزيز وتوسيع التعاون في شئون المغتربين لتعزيز المصالح المشتركة لها، لا سيما في مراكز صنع القرار القوية في الخارج، واعتبر أن أهم إنجاز تحقق على مستوى التعاون في شئون المغتربين تمثل في تدشين برنامج "نوستوس" الذي تم فيه تنفيذ ثلاث مبادرات مهمة حتى الآن في الإسكندرية ولندن وملبورن.

وتابع المسئول القبرصي أن هناك مذكرة تفاهم جديدة سيتم توقيعها قريبًا وتهدف إلى تعزيز التعاون لشتات الدول الثلاث في الخارج، بحيث يمكن تنفيذ إجراءات ملموسة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا، وتروج في الوقت نفسه للقضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاث، مثل قضايا الشباب والأعمال والعلوم والتعليم.

وبدوره، توجه السفير عمرو محسن حمزة بالشكر للمسئول القبرصي على اللقاء، مؤكدًا دعم القاهرة للقضية القبرصية والتعاون في قضايا المغتربين.

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