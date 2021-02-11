بعد إصلاح المحطة..ضخ مياه الري لأراضي الاستصلاح بأبوسمبل (صور)

نجح رجال الضفادع البشرية والغطاسين وأطقم الصيانة، في ضخ مياه الري لأراضي الاستصلاح الزراعي بقرية المستقبل لشباب الخريجين بمدينة أبو سمبل السياحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بعد تنفيذ أعمال اللحام وإعادة توصيل خطوط ومواسير التغذية الواقعة أسفل مياه بحيرة ناصر والمربوطة بالمحطة العائمة.ومن ناحيته أكد على أحمد رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، على أن محافظ أسوان قد وجه إلى تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة حل مشكلة توقف ضخ مياه الري لأراضي المزارعين من شباب الخريجين، بقرية المستقبل والتي تضم زمام 2500 فدان من الأراضي المستصلحة.وأوضح بأنه عقب تعرض محطة الري العائمة وخطوط الضخ لعاصفة شديدة بسب سوء الأحوال الجوية منذ أيام أدت لانفصالها عن المحطة، وقام فريق عمل مكون من الري والميكانيكا والطيران المدني، بالإضافة إلى الوحدة المحلية بإعادة تشغيل خطوط الري وسط تيارات مائية وطقس غاية في الصعوبة.