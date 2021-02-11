إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن الغربية، حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من من 16 يناير وحتى 11 فبراير 2021.أسفرت الحملات عن إزالة 94 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و15 سهمًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.وأزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و3 قراريط و18 سهمًا، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد 41 حالة تعدٍ على مساحة 20 قيراطًا و19 سهمًا، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد ٥ حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٦ قراريط و10 أسهم.وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٢٩) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٢٠ قيراط و١٤ سهم، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعدي علي مساحة ١ قيراط و١٨ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٤) حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٧ أسهم.وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.