رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:54 ص
حالة تعدٍ على الأراضي
حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن الغربية، حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من من 16 يناير وحتى 11 فبراير 2021.

أسفرت الحملات عن إزالة 94 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و15 سهمًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و3 قراريط و18 سهمًا، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد 41 حالة تعدٍ على مساحة 20 قيراطًا و19 سهمًا، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد ٥ حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٦ قراريط و10 أسهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٢٩) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٢٠ قيراط و١٤ سهم، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعدي علي مساحة ١ قيراط و١٨ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٤) حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٧ أسهم.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

موضوعات متعلقة

«يابت انتي مراتي».. ماذا يقول معز مسعود للجميلات ليوافقن على الزواج؟

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

الصور

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

لعام ثالث.. محمد ناصف رئيسًا للمركز القومي لثقافة الطفل

كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية