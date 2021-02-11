«المنشآت السياحية» تطلق دورات تدريبية للعاملين بالمطاعم أونلاين

تطلق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مجموعة من الدورات الإفتراضية عبر "الفيديو كونفراس"، فى إطار خطة الغرفة، ووزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى فى القطاع السياحى.وتقام الدورات بالتعاون والتنسيق مع مشروع الدعم المقدم من بنك الإعمار الأوروبي E B R D، ومنظمة السياحة العالمية UNWTO الذى يهدف لتقديم الدعم الفنى فى قطاع السياحة للتعافي من جائحة كورونا.وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذه الدورات التدريبية سيتم عقدها بنظام الأون لاين، بديلًا للدورات الشخصية التى كانت تشترط حضور المتدرب بنفسه إلى مقر وموقع التدريب، وتواكب الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف أن الغرفة حريصة على إستمرار خطتها التدريبية التى تستهدف دعم المنشآت والمطاعم الأعضاء بالغرفة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لروادها من خلال إقامة دورات تدريبية يحاضر فيها متخصصين فى مجالات صحة وسلامة الغذاء وفنون الضيافة للارتقاء بمستوى العمالة وتنمية مهاراتهم وجودة الخدمات المقدمة.