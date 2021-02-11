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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد عيد الحب 2021.. وأجمل الهدايا في ظل كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:01 ص
عيد الحب
عيد الحب
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد عيد الحب 2021 في مصر، يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أحدث الهدايا المتبادلة بين المحتفلين بالعيد سواء كانوا أصدقاء في العمل أو أسرة أو مرتبطين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاحتفال بعيد الحب وأحدث الهدايا المتبادلة والفرق بين العيد المصري والعالمي.

موعد عيد الحب 2021 في مصر


يحتفل المتحابين بمختلف علاقتهم سواء زمالة عمل أو جيران أو أسرة واحدة أو مرتبطين عاطفيا بيوم 14 فبراير من كل عام بمختلف دول العالم يتبادلون خلاله الهدايا الرمزية تعبيرا عن مشاعر الحب والمودة والتقدير تجاه بعضهم لبعض مثل الورد والدباديب الحمراء أو قطع حلوى وغيرها من الهدايا التذكارية، وذلك بخلاف العيد المصري يوم 4 نوفمبر الذي دعى إليه الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين ليظهر المصريين مشاعر الحب بعضهم لبعض في كافة تصرفاتهم خلال ذلك اليوم ليتعلموا ممارسه مشاعر الحب في حياتهم اليومية.


"كمامات القلوب" أحدث هدايا عيد الحب في ظل الكورونا 


يتزامن الاحتفال بعيد الحب مع التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية حيث يخترق الجسم عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس لذلك استحدث المحتفلين بالعيد الحب هدايا تتناسب مع الوضع الراهن من تصميم كمامات واقية للوجه باللون الأحمر ذات الرسومات والأشكال المعبرة عن الحب وكمامات رسومات القلوب والورد للتعبير عن الحب رغم التباعد المجتمعي، والورد الطبيعي الأحمر، بالإضافة إلى الدباديب الحمراء للتعبير عن مظاهر الحب. 

رسائل الحب المتبادل بين المحبين في Valantine


مع اقتراب موعد عيد الحب 2021 يبحث الكثير من المواطنين بمختلف بلدان العالم عن رسائل نصية للتهنئة بعيد الحب خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يدعو إلى التباعد الاجتماعي ولعل أبرز هذه الرسائل هى:-

لم أجد سوى عيد الحب ليعبر عن مشاعري اتجاهكم كل عيد حب وأنت طيب

مع عيد الحب.. يجب أن نعبر جميعا عن المشاعر الطبية التي تربطنا كبشر في هذا العالم المظلم 

أجمل باقات الورد للتعبير عن الحب في يوم عيده العالمي

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