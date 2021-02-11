أوامر باعتقالات واسعة لعناصر موالية للبشير فى السودان

أفادت فضائية "العربية" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة، أن هناك أوامر باعتقالات واسعة في السودان لعناصر موالية للرئيس السابق عمر البشير بتهم التحضير لأعمال تخريب.يأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام عربية اليوم بأن السلطات السودانية، ألقت فجر اليوم الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني.وشغل حسبو مناصب قيادية في حكومات الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزير دولة للشئون الإنسانية، ووزير السياحة والحياة البرية، ووزير الحكم اللا مركزي، وشغل أيضا منصب الأمين السياسي لحزب البشير.