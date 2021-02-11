رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب ينزل بفعل تعافى الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأمريكى

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:56 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
انخفض الذهب اليوم الخميس، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1837.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1837.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة، كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".

وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضًا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرًا مستقبلًا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير أقل بكثير من المتوقع ويعد الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب أمس الأربعاء على الحاجة لسياسة مالي، وقال إن الوقت ليس ملائمًا للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2340.94 دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية

خطوط للنشر تطرح ديوان «أيها الهواء.. يا قاتلى» لشربل داغر

«آيل للصمت».. ديوان جديد للشاعرة عزة رياض عن دار الأدهم