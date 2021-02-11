تقرير دولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 2.3%
الخميس 11/فبراير/2021 - 10:03 ص
أمينة ذكىطباعة
كشف معهد التمويل الدولي في تقرير له توقعاته للاقتصاد المصري، متوقعا أن ينمو بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021، بعد تحقيقه نموا بنسبة 3.6% في 2019-2020.
ووفقا لتقرير المعهد الدولي، فإن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد، وأكد أنه سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل، إذ توقع أن يحقق عام 2021-2022 نموا نسبته 4.7%، ثم 4.9% العام 2022-2023، ثم 5.1% في 2023-2024.
وتابع تقرير المعهد، أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4% العام المالي الجاري، لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيًا.
وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 7.5% العام المالي المقبل، و6.5% في عام 2022-2023، و5.5% في 2023-2024.
ووفقا لتقرير المعهد الدولي، فإن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد، وأكد أنه سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل، إذ توقع أن يحقق عام 2021-2022 نموا نسبته 4.7%، ثم 4.9% العام 2022-2023، ثم 5.1% في 2023-2024.
وتابع تقرير المعهد، أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4% العام المالي الجاري، لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيًا.
وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 7.5% العام المالي المقبل، و6.5% في عام 2022-2023، و5.5% في 2023-2024.