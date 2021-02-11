ارتفاع مبيعات السيارات في الهند بنسبة 11.14%

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، نمو مبيعات سيارات الركوب بما في ذلك السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في» في الهند خلال يناير الماضي، إلى 276554 سيارة مقابل 248840 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.وأشارت رابطة مصنعي السيارات الهندية في تقريرها، إلى أن مبيعات سيارات الركوب العادية بلغت خلال الشهر الماضي 153244 سيارة، بانخفاض سنوي نسبته 1.2%، في حين زادت مبيعات السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي والسيارات متعددة الأغراض بنسبة 37.3% إلى 111494سيارة خلال الفترة نفسها.وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى ارتفاع مبيعات المركبات ذات العجلتين في الهند خلال الشهر الماضي، إلى 1.43 مليون مركبة مقابل 1.34 مليون مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.في الوقت نفسه تراجعت مبيعات المركبات ذات الثلاث عجلات خلال الشهر الماضي، إلى 26335 مركبة مقابل 60903 مركبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي.