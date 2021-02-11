مطار القاهرة يستقبل 18 ألف راكب اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، ١٩٨ رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل ١٨٠٠٠ راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول.ويتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي٨٥٠٠ راكب بمختلف الجنسيات عبر ٩٢ رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر ٩٥٠٠ راكب على متن ٩٦ رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.