كوريا خامس أكبر منتج سيارات فى العالم

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، استعادة كوريا الجنوبية للمركز الخامس، كأكبر دولة منتج للسيارات على مستوى العالم خلال العام الماضي مقابل المركز السابع في العام السابق.وأشار الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات إلى أن كوريا الجنوبية كانت تحتل المركز الخامس منذ 5 سنوات عندما أزاحتها عنه الهند في عام 2016.وبحسب بيانات الاتحاد بلغ إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 3 ملايين و506848 سيارة بتراجع نسبته 11.2% عن العام السابق الذي سجل 3.95 مليون سيارة، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج العالم من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 15.5%.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات القول إن اقتناص البلاد للمركز الخامس جاء على خلفية توقف الإنتاج في الهند والمكسيك، وأيضًا التعاون بين الإدارة والنقابة في شركة هيونداي موتورز وغيرها من شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، والتغييرات في هيكل صناعة السيارات، مركزًا على السيارات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) والسيارات الفاخرة وغيرها.