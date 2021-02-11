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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المترو: توزيع كمامات على العاملين والركاب في أوقات الذروة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:41 ص
توزيع كمامات
توزيع كمامات
علا غزال
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أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء إحترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة، مستمرة.

وقالت إن الشركة وزعت اليوم الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات وأيضًا ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر وأيضًا على أرصفة المحطات وداخل القطارات.

يذكر أن الشركة قد قامت بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وأيضًا توجيه تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس.

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