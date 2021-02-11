بسلاح وزنه طن.. تفاصيل جديدة عن مقتل العالم النووي الإيراني «زادة»

نقلت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" البريطانية، اليوم الخميس، عن مصادر مخابراتية، أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة الذي اغتيل في نوفمبر قرب طهران، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.وقالت المصادر لصحيفة "ذا جويش كرونيكل" البريطانية، إن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلًا بينهم إسرائيليون وإيرانيون نصبت كمينًا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى ثمانية أشهر.وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن فخري زادة (59 عامًا) توفي في المستشفى بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في سيارته، وبعد وقت قصير من وفاته وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، حيث قال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف عبر حسابه في "تويتر"، إن "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".