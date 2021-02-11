504 إصابات جديدة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.وصرح المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، بأن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19، وصل إلى 82 ألفا و434 إصابات، ومن بين الإصابات الجديدة توجد 467 حالة عدوى محلية و37 حالة وافدة من الخارج.. حسبما ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.ويعتبر العدد هو الأعلى من نوعه منذ 15 يوما، حيث سجلت البلاد 559 إصابة يوم 27 يناير الماضي، عندما وصلت حالات الإصابة الجماعية إلى ذروتها انطلاقا من كنيسة تبشيرية.وقد تراجعت وتيرة تفشي كورونا في البلاد منذ مطلع العام الجديد بعد أن شهدت كوريا الموجة الثالثة بدءا من منتصف نوفمبر الماضي، غير أن هناك علامات على عودة انتشار الفيروس مع ارتفاع المعدل اليومي للمصابين بعد أن انخفض إلى نحو 200، ثم ارتفاعه مرة أخرى اليوم إلى أكثر من 500 إصابة.وزاد عدد المتوفين بـ10 أشخاص ليبلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 1.496 وبلغت نسبة الوفاة من المرض في البلاد 1.81%.