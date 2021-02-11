باكستان تتجاوز 559 ألف إصابة بكورونا

سجلت باكستان 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 559 ألفا و93 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و185 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 516 ألفا و683 شخصا، بينما توجد 30 ألفا 225 حالة نشطة في البلاد.