لبحث الأمور الرعوية..البابا تواضروس يستقبل الأنبا إكليمندس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع الماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.وخلال اللقاء بحث البابا تواضروس مع الأنبا إكليمندس الأمور الرعوية.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.