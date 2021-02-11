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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في كركوك

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:35 ص
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
ا ش ا
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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، القبض على مجموعة إرهابية ودعم لوجستي لعصابات داعش في عمليتين منفصلتين بمحافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك في عملتين منفصلتين نتج عن الأولى القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الارهابية في ما يسمى "قاطع كركوك"، مضيفا أن الإرهابيين اعترفوا باشتراكهم في المعركتين المسميتين فتح المبين والكتيبة ضد القوات الأمنية.

وأشار إلى أن العملية الثانية نتج عنها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين؛ وذلك لدعم عناصر عصابات داعش الارهابي لوجستيا بالمال وشراء المواد الغذائية والطبية فضلا عن استلام مبالغ مالية من العصابات الإجرامية وتوزيعها على عوائل الدواعش الموجودين داخل محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

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