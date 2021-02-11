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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ6 مليارات جنيه.. 350 ألف مستفيد من «حياة كريمة» بمطوبس في كفر الشيخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:34 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية بعدد 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به حوالى 350 ألف مواطن، أى ما يمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأضاف نور الدين، أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تنفذ الخطط الاستثمارية بالتنسيق مع الدولة، قائلًا إن جودة الحياة في التعليم والصحة تضمن لأبناء كفر الشيخ مكانًا في المدارس والمستشفيات.

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