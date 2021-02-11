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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وحالتين وافدتين من الخارج

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:32 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالتي إصابة جديدتين وافدتين من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89736 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي- أن الحالتين الوافدتين تم تسجيلهما في مقاطعتي فوجيان وقوانغدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4834 حالة غادر منها 4587 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 92 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84221 شخصا، وأن 16304 أشخاص كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض 15 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 521 حالة منها 289 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10710 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 189 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 935 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10022 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و853 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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