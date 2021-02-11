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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد» الإماراتية: اعتداءات ميليشيا الحوثي جريمة حرب وإرهاب

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:24 ص
الحوثيين
الحوثيين
ا ش ا
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تناولت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الخميس، جريمة الحرب والإرهاب الصريح التي تمارسها ميليشيا الحوثي، وتهدد أمن وسلامة المدنيين، من اعتداء على مطار أبها السعودي.

وأوضحت تحت عنوان «جريمة حرب»، أن ما تفعله ميلشيا الحوثي ليس مجرد فعل إجرامي لزمرة ميليشيات شعارها الجبن والغدر، وإنما هو جريمة حرب واضحة بالأدلة القاطعة، وأن الميليشيات الانقلابية لا تريد أي سلام، والتصعيد اليومي بـالمسيرات المفخخة، والقصف الصاروخي ضد المدنيين خارج وداخل اليمن، دليل واضح على رفضها وعرقلتها جهود السلام وسعيها لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة إدانة واستنكار الإمارات الشديد للاعتداء الإرهابي الخطير، وتضامنها الكامل ووقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها انطلاقًا من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ.

وقالت إنه «حان الوقت لتكاتف عالمي يعاقب الحوثيين على أفعالهم، ويوقف تهديداتهم السافرة، ويفرض الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216».

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